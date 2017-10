RT może wycofać się z USA

— W najgorszym przypadku opuścimy terytorium USA, zawiesimy nadawanie. W najgorszym przypadku Rosja udzieli lustrzanej odpowiedzi w stosunku do amerykańskich mediów. Nie chciałabym tego, bo jestem dziennikarką — powiedziała Simonian.

Jak dodała, wówczas stacja telewizyjna wykorzysta inne dostępne metody komunikacji z odbiorcami, w tym z amerykańskimi.

— To, co robią w naszym przypadku, w rzeczywistości jest wyrzucaniem nas z kraju. Tworzą takie warunki, w których nie możemy pracować. Oto ona, chwalebna wolność słowa. Dlaczego to robią? Bo, jak im się wydaje, pokazujemy inny punkt widzenia, co wpłynęło na ich wybór — oceniła redaktor naczelna RT.