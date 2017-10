Szczegóły tragedii na rosyjskim poligonie

Wojskowego znaleźli pracownicy jednostki antyterrorystycznej. Podczas zatrzymania żołnierz otworzył ogień, po czym wobec niego użyto broni.

Zniesiono ograniczenia

© Sputnik. Alexandr Kryazhev Tragedia na rosyjskim poligonie

Środki ograniczające, nałożone w Biełogorsku w obwodzie amurskim z powodu działań żołnierza , który zastrzelił kolegów i zbiegł z poligonu z bronią, zostały zniesione, poinformowała służba prasowa mera miasta.

„Decyzją mera Biełogorska Stanisława Meliukowa zniesiono wprowadzone przez niego wcześniej ograniczenia w procesie kształcenia w szkołach, a także zawieszone imprezy kulturalne i sportowe w instytucjach kulturowych i sportowych. Wszystkie imprezy odbędą się zgodnie z planem” — donosi służba prasowa administracji Biełogorska.

Co się stało?

W obwodzie amurskim wojskowy rozstrzelał z karabinu maszynowego kolegów, oficer i dwóch żołnierzy zginęło, a kolejnych dwóch zostało rannych, poinformowało Ministerstwo Obrony.

Incydent miał miejsce 29 września na poligonie w okolicach Biełogorska podczas nocnych strzałów.

Żołnierz wystrzelił serię z karabinu maszynowego w kierunku grupy oczekującej na wyjście na linię strzału — czytamy w doniesieniu resortu obronnego.

Po zastrzeleniu kolegów żołnierz opuścił teren poligonu. Miał karabin maszynowy i kilka magazynków z nabojami.

Kim był strzelec?

Strzelec, który rozstrzelał żołnierzy i oficerów, według władz Biełogorska pochodził z Dagestanu. Gefrajter Hasan Abdulahadow pełnił obowiązki kierowcy elektryka radiostacji kompanii łączności. Żołnierz, który został przyjęty do jednostki zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 września 2017 roku, miał 23 lata. Mężczyzna został powołany do służby w Niżniewartowsku.

© Zdjęcie: US Army / Staff Sgt. Shane Hamann Afgański wojskowy zastrzelił czterech amerykańskich żołnierzy

Jak powiedziało RIA Novosti źródło zbliżone do jednostki wojskowej 53790, gdzie miał miejsce incydent, Abdulahadow strzelał w twarze kolegów, które nie były osłonięte przez ekwipunek.

„Abdulahadow strzelał z bliskiej odległości. Dochodzą do nas informacje, że ​​denerwowały go niektóre obowiązki, uważał za obraźliwe na przykład obieranie ziemniaków czy czyszczenie podłogi, sprzątanie, uważał to za prace kobiece, obrazę dla mężczyzn” — powiedział rozmówca agencji, dodając, że życiu dwóch rannych nic nie zagraża.

Abdulahadow nie miał kryminalnej przeszłości, mężczyzna nie wpadł w pole widzenia organów ścigania Dagestanu, powiedział przedstawiciel struktur siłowych republiki.

Wszczęto sprawę karną, działa komisja

Jako możliwe przyczyny incydentu rozważane są wszelkie możliwe wersje. Nie wykluczone, że żołnierz miał załamanie nerwowe, poinformowało Ministerstwo Obrony.

Komitet śledczy wszczął postępowanie w ramach artykułu „Zabójstwo”.