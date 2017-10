Bośnia jest winna Rosji miliony dolarów

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Rosja umorzyła dług afrykańskich państw na sumę ponad 20 mld dolarów

Bośnia i Hercegowina jest winna Rosji około 97 milionów dolarów za dostawy gazu w latach 90.

Jednak strona rosyjska nie zamierza grozić sankcjami w celu przyspieszenia płatności, powiedział w wywiadzie dla RIA Novosti ambasador Rosji w Sarajewie Piotr Iwancow.

Zdaniem dyplomaty początkowo istniał dług w wysokości 104 milionów dolarów za rosyjski gaz dostarczony Bośni i Hercegowinie w czasie konfliktu w latach 1992-1995.

Do tej pory dług zredukowano do około 97 milionów. Tak się stało, ponieważ opracowano schemat płatności między «Gazpromem» a «BH-Gasem» i «Energoinvestem» — bośniackimi organizacjami, które odpowiadają za to zadłużenie — powiedział ambasador.

Wyjaśnił, że w ostatnim okresie siedem milionów dolarów zostało wypłacane w następujący sposób: za każde dostarczone 1000 metrów sześciennych gazu na poczet dług wypłacanych jest pięć dolarów.

„Schemat działa, ale oczywiście nie szybko” — powiedział Iwancow.

© Sputnik. Sergey Malgavko Mieszkańcy Krymu zostali zwolnieni z długów wobec ukraińskich banków

Dyplomata powiedział, że kwestia nie ma międzypaństwowego charakteru i stoi na płaszczyźnie stosunków handlowych między „Gazpromem” i bośniackimi organizacjami, które zajmują się dostawami gazu do kraju.

Nie ma żadnych powodów, aby sądzić, że będziemy ostro naciskać na Bośnię i Hercegowinę lub nakładać sankcje w tej kwestii. Nie stosujemy broni sankcji, a tym bardziej nie robimy i nie będziemy tego robić przeciwko Bośni i Hercegowinie — podkreślił Iwancow.

Według ambasadora na ostatnim posiedzeniu dwustronnej komisji międzyrządowej ds. współpracy handlowo-gospodarczej w maju tego roku strona rosyjska wyraziła nadzieję, że Bośniacy pomyśleli o tym, jak przyspieszyć spłatę gazowego długu.

© Sputnik. Evgenya Novozhenina Rosja spłaciła ostatni dług zewnętrzny po ZSRR

„Zwłaszcza, że ​​zdają sobie sprawę, że taki problem istnieje . W ramach międzyrządowej komisji powstaje specjalnej grupa ds. energetyki i myślę, że dług gazowy będzie jednym z tych zagadnień, które zostaną tam omówione” — powiedział Iwancow.

Ambasador przypomniał również, że Rosja wypłaciła Bośni i Hercegowinie swój dług rozliczeniowy w wysokości 125 milionów dolarów. Pieniądze zostały przelane na początku sierpnia tego roku. Wskazana kwota przypadała Bośni i Hercegowinie w związku z operacjami handlowymi między byłym ZSRR a byłą Jugosławią.