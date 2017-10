Ostatnia prosta: na Moście Krymskim kładą asfalt

Pilotażowy odcinek o długości 600 metrów został zaasfaltowany na wyspie Tuzla. W ten sposób konstruktorzy opracowali technologiczną sekwencję tworzenia przyszłego poszycia drogi mostu.

„Górna warstwa wykonana jest z mieszanki betonu asfaltowo-mielonego. Jest to warstwa ścierna, a więc w jej składzie jest zwiększona zawartość rozdrobnionego kamienia. Zapewni on wymagany współczynnik przyczepności koła samochodowego do drogi i trwałość powłoki” — powiedział Jurij Safonow, główny inżynier FKU Uprdor „Tamań” Rosawtodoru.

Według niego po pracach drogowych budowniczowie zainstalują bariery zabezpieczające i oświetlenie. Na moście zostaną również zainstalowane systemy automatycznej kontroli ruchu.

Dolną warstwę asfaltu na wyspie Tuzla zaczęto układać już w lipcu. Wtedy też budowniczowie przystąpili do instalacji systemu odwadniającego. Przewiduje się, że niemal wzdłuż całej trasy pokrycie drogi będzie dwuwarstwowe o całkowitej grubości 11 cm.