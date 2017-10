Petersburg odebrał turystycznego Oscara

Po raz trzeci z rzędu został wyróżniony międzynarodową prestiżową nagrodą World Travel Awards.

Czołowe biura podróży, największe hotele i wypożyczalnie samochodów, popularne linie lotnicze, jednym słowem przedstawiciele międzynarodowego biznesu turystycznego zebrali się w północnej stolicy Rosji, by po raz kolejny wyłonić najlepszego w branży. Prawo do zorganizowania ceremonii wręczenia nagród World Travel Awards Petersburg wywalczył pod koniec ubiegłego roku, gdy tysiące turystów uznały go za najlepszy kierunek kulturalno-turystyczny na świecie.

© Sputnik. Alexei Danichev Grecki przepych pod Petersburgiem 15

Tegoroczni nominanci zostali powitani dokładnie tam, gdzie mury oddychają historią: w Muzeum Etnograficznym zebrało się około stu delegacji z całego świata. Miasto nad Newą wyprzedziło dziesiątki rywali, w tym Rzym, Barcelonę i Amsterdam — powiedział przewodniczący komitetu organizacyjnego World Travel Awards Graham Cooke.

Petersburg to zadziwiające miasto. Byłem w wielu bardzo starych miastach z bogatą kulturą. Nie mogę powiedzieć, że wiele z nich może pochwalić się taką tożsamością historyczną i kulturową, jak Petersburg — powiedział Graham Cooke.

Na cały świat miasto zasłynęło ze swoich zespołów architektonicznych, mostów zwodzonych oraz oczywiście miejskich świąt. O tym, by zobaczyć niezwykłe widowisko towarzyszące balom pomaturalnym, marzą już nie tylko rosyjscy uczniowie. Fontany Peterhofa podziwia niekiedy ponad 50 tys. turystów dziennie. Jakich to języków nie słyszał słynny Plac Pałacowy! Tylko przez pierwsze sześć miesięcy 2017 roku miasto odwiedziło około 2 mln zagranicznych turystów. Jedną czwartą z nich tradycyjnie stanowią Chińczycy.

O prawie 50% wzrosła liczba odwiedzających z USA. Obecnie częściej przyjeżdżają goście z Iranu i Indii. Mit o tym, że Petersburg jest tylko miastem białych nocy może rozwiać kapitan każdego statku wycieczkowego — sezon nawigacyjny trwa od kwietnia po listopad. I miasto planuje zbudować jeszcze więcej przystani. Ponad 90 rzek, kanałów i prądów, gdzie zawsze znajdzie się coś, co zaskoczy turystę.

© Sputnik. Nikolay Seredin Nieturystyczna twarz Petersburga 17

W tym roku Petersburg dał się poznać podróżnym z niezwykłych stron. Teraz podziwiać widoki na miejskie dachy można absolutnie legalnie! Przecież nagrody międzynarodowe zobowiązują do nieustannego rozwoju. A żeby Petersburg był atrakcyjny nawet w zimie, miejskie władze chcą postawić na turystykę biznesową. Biura turystyczne, które zadbają o turystykę w niskim sezonie, otrzymają wsparcie z budżetu publicznego. Siedem milionów turystów rocznie to jeszcze nie kres możliwości.