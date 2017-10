„Referendum w Katalonii pokazało dwulicowość światowej polityki"

© AP Photo/ Emilio Morenatti Czy referendum w Katalonii grozi absolutną dominacją Berlina na kontynencie?

Do Belgradu z dwudniową wizytą przybył prezydent Grecji Prokopis Pawlopulos, który razem z serbskim prezydentem dał konferencję prasową po przeprowadzonych rozmowach przy drzwiach zamkniętych. Jednym z pierwszych pytań dziennikarzy był stosunek władz Serbii do referendum w Katalonii

„Dla Serbów to niełatwa kwestia i budzi przygniatające uczucia… Serbia wspiera integralność terytorialną bliskiego nam państwa, Królestwa Hiszpanii, i ja skierowałem list do hiszpańskiego króla i premiera, w którym wspieram integralność terytorialną kraju. Tak jak oni zawsze twardo opowiadali się za integralnością i suwerennością Serbii" — oświadczył Vucic.

Jak powiedział serbski prezydent, problem, który omówił z prezydentem Pawlopulosem zawiera się w pytaniu, jak w takim razie Bruksela uznała oddzielenie Kosowa i Metochii nawet bez przeprowadzenia referendum. To pytanie zadaje sobie każdy Serb i obywatel kraju.

Jak 22 członków Unii Europejskiej mogło uznać za legalne oddzielenie Kosowa i Metiochii, nawet bez przeprowadzenia referendum, z naruszeniem prawa międzynarodowego, osiągnięć prawa unijnego, polityki, na której zbudowana jest Unia Europejska? I teraz, kiedy pojadę do Brukseli, to zapytam, dlaczego z nami Serbami postąpiono gorzej? Jakże tak — w Katalonii referendum nieważne, a w Kosowie można obejść się bez referendum?! — zauważył Vucic.

Jego zdaniem w swoim czasie, „kiedy przykrawano granice Bałkan", wiele mocarstw światowych igrało losami państw i narodów.

„A teraz już nie mają chęci do igrania, bo niedźwiedź zastukał do ich drzwi… To referendum jest najlepszym przykładem podwójnych standardów i dwulicowości w polityce światowej" — podkreślił prezydent Serbii.

Vucic dodał, że choć „Serbowie nigdy nie otrzymają odpowiedzi na to pytanie", swoją przyszłość Serbia widzi w UE. Jak mówi, Belgrad będzie musiał budować swoje relacje z sąsiednimi Albańczykami i szukać dróg rozwiązania problemów, a także podtrzymywać dobre relacje z europejskimi państwami, które nie uznały niepodległości Kosowa: Hiszpanią, Słowacją, Rumunią, Cyprem i Grecją.