Rosja podłączyła Koreę Północną do internetu

Rosja stała się drugim państwem, przez którego infrastrukturę Korea Północna podłączyła się do internetu.

Poinformowała o tym agencja Bloomberg, powołując się na eksperta agencji FireEye zajmującej się cyberbezpieczeństwem.

Wcześniej KRLD była podłączona do światowej sieci przez chińską spółkę państwową China United Network Communications Ltd., natomiast wczoraj rosyjska Transtelekom (córka Kolei Rosyjskich) uruchomiła jeszcze jedno połączenie. Ekspert podkreśla, że teraz USA będzie trudniej przekonać dwa państwa naraz do odłączenia Korei Północnej od internetu.