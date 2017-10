Ukraina oburzona zagranicznymi statkami w portach Krymu

Do portów na Krymie nadal wpływają zagraniczne statki pomimo sprzeciwów Kijowa, poinformowała służba prasowa Ministerstwa Ukrainy ds. Uchodźców.

Departament zauważył, że w okresie od 1 września do 1 października do portów półwyspu wpłynęło 30 statków towarowych. „Łącznie statki te wpłynęły 79 razy do portów w Kerczu , Sewastopolu i Teodozji. Spośród nich 23 statki pod banderą Federacji Rosyjskiej i 7 pod banderami innych państw” — czytamy w komunikacie prasowym.

Pod koniec września informowano, że ukraińskie statki biorą udział w transporcie zboża z Krymu, o czym opowiedział ukraiński aktywista, szef organizacji „Majdan Spraw Zagranicznych” Andriej Klimenko.

Na początku sierpnia ukraińscy pogranicznicy próbowali zatrzymać statek płynący pod banderą Belize, który wcześniej wpłynął do portów na Krymie. W marcu sąd w Odessie skonfiskował za wpłynięcie do portów Krymu statek Sky Moon, który płynął pod banderą Tanzanii. Kapitan został skazany za transport ponad trzech tysięcy ton sody technicznej z półwyspu.