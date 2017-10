Ojciec zabójcy z Las Vegas był psychopatą i doświadczonym grabicielem

Ojciec Stephena Paddocka, który urządził strzelaninę wśród gości festiwalu muzycznego w Las Vegas, był w swoim czasie jednym z dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez FBI przestępców - pisze The Washington Post.

© REUTERS/ Las Vegas Sun/Steve Marcus Strzelanina w Las Vegas: to nie przypomina terroryzmu

Ojciec Stephena Paddocka był przestępcą. Na początku lat 30. Benjamin Hoskins Paddock zajmował się wywozem śmieci i pracował jako mechanik w Tucson, w stanie Arizona. Paddock miał też inne źródło dochodu: ograbiał banki.

Przez osiemnaście miesięcy w latach 1959 i 1960 Paddock ograbił dwie filie Valley National Bank w Phoenix, zagarniając 25 000 dolarów. Paddock został aresztowany w Las Vegas i w 1961 roku skazany na 20 lat więzienia. Stephen miał wówczas osiem lat. Paddock-senior odbywał karę w federalnym więzieniu w Zachodnim Teksasie.

Drugi syn Paddocka, Erick Paddock, powiedział w poniedziałek, że ojca praktycznie nie widzieli. Erick urodził się, kiedy jego ojciec poszukiwany był listem gończym. Matka wychowywała ich w samotności.

© Sputnik. Natalia Seliverstova Producent marihuany kupił miasto w USA

Paddock-senior odbył połowę kary. W 1968 roku uciekł z więzienia La Tuna i udał się do San-Francisco, gdzie w czerwcu ograbił kolejny bank. Koniec końców udał się na wybrzeże i osiedlił w Oregonie. Zmienił wygląd, ogolił się na łyso, zapuścił bródkę, zmienił imię i nazwisko na Bruce Werner Ericksen. W 1969 roku FBI umieściło go na liście najbardziej poszukiwanych przestępców, opisując go jako zdiagnozowanego psychopatę.

„Ma tendencje samobójcze i należy uznać go za uzbrojonego i bardzo groźnego" — czytamy na plakacie FBI. Mówiono także, że był „zagorzałym brydżystą".

W Oregonie, w mieście Eugene, Paddock grał z przyjaciółmi w pokera i otworzył pierwszy w stanie salon bingo pod koniec lat 70.

„Nikogo nie interesowało, kim był wcześniej" — powiedział w wywiadzie dla NY Times van Deinse, znajomy Paddocka. Jak mówi, Paddock nigdy nie mówił o swojej przeszłości, o swojej rodzinie, o tym, jak przyjechał do Oregonu, o tym, jak grabił banki. Po raz pierwszy van Deinse dowiedział się o jego kryminalnej przeszłości w nocy z 5 na 6 września 1978 roku, kiedy prowadził grę bingo.

© Sputnik. Vitaliy Ankov Rosyjskie Las Vegas dla Azjatów

Grupa mężczyzn weszła do salonu i powiedziała Paddockowi, że na ulicy jest jakiś problem. To była pułapka. Kiedy wyszedł na ulicę, został aresztowany przez agentów FBI. Kolejny pobyt w więzieniu nie był długi. Zgodnie z artykułem w The Eugene Register-Guard Paddock dostał warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Paddock wrócił do Eugene. Znów zajął się bingiem, otworzył salon sponsorowany przed kościół i znów zderzył się z problemami: usłyszał zarzut wymuszeń haraczu w latach 80. Paddock wykręcił się od więzienia, wypłacając 623 000 dolarów. Następnie opuścił Oregon i wyprowadził się do Teksasu, gdzie mieszkał do końca swoich dni. Zmarł w 1998 roku.