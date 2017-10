Opinia: Powszechny dostęp do broni palnej zagraża Amerykanom

© AP Photo/ Courtesy of Eric Paddock Jaki ojciec, taki syn: co wiadomo o rodzinie zabójcy z Las Vegas

Amerykańska policja poinformowała, że w posiadaniu strzelca z Las Vegas znajdowało się ponad 40 sztuk broni palnej. Dochodzenie w dalszym ciągu traktuje 64-letniego Paddocka jak samotnego zbrodniarza i zakłada, że działał on sam. "Państwo Islamskie", gdy dotarły do niego wiadomości na temat zajścia, pośpiesznie oświadczyło, że bierze na siebie odpowiedzialność za strzelaninę, ale dochodzenie odrzuciło to oświadczenie, oceniając je jako próbę swoistej "reklamy".

Docent Katedry Badań Amerykańskich Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu Grigorij Jarygin w audycji radia Sputnik wyraził opinię, że nawet po tragedii w Las Vegas raczej żaden z wpływowych polityków amerykańskich nie odważy się poruszyć kwestii ewentualnego wprowadzenia zmian w przepisach, regulujących dostęp obywateli do broni palnej.

© REUTERS/ Las Vegas Sun/Steve Marcus Strzelanina w Las Vegas: to nie przypomina terroryzmu

— Na pewno wyniknie burzliwa dyskusja w sprawie prawdopodobieństwa usztywnienia przepisów, dotyczących kupna i przechowywania broni. Jednak niestety, ta sytuacja, najprawdopodobniej, nie wywrze na nie żadnego wpływu, gdyż istnieje zbyt wielkie ryzyko polityczne, wynikające z prób reformowania tych przepisów. Jest to trudniejsze z punktu widzenia kosztów politycznych, niż reformowanie, powiedzmy, systemu opieki lekarskiej. Ani prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, ani też kongresmeni, nawet z ramienia demokratów, nie zdecydują się przed zaplanowanymi na 2018 rok wyborami do kongresu na wysuwanie żądań zmian w tych przepisach" — uważa Grigorij Jarygin.

Zdaniem eksperta, w aktualnych warunkach samo obowiązujące ustawodawstwo stwarza stałe zagrożenie dla obywateli Stanów Zjednoczonych.

© REUTERS/ Las Vegas Sun/Steve Marcus Strzelanina w Las Vegas. Sprawca w podeszłym wieku i stosunkowo bogaty

— Stany Zjednoczone potrzebują zmian konceptualnych w systemie traktowania broni. Druga poprawka do konstytucji USA, zapewniająca obywatelom prawo do posiadania broni, jest aktualna od 1791 roku. Realia się zmieniają i obowiązujące dotychczas ustawodawstwo należy przystosować konceptualnie do aktualnych warunków. Obywatele Stanów Zjednoczonych sami są ciągle zagrożeni. Corocznie w USA dziesiątki tysięcy ludzi — i to nie jest żadnym emocjonalnym oświadczeniem, lecz statystyką — giną z powodu użycia broni palnej. Obywatele Stanów Zjednoczonych są ofiarami tego systemu, gdyż w aktualnym stanie instytucjonalnym nie są w stanie się od tego uwolnić — powiedział Grigorij Jarygin.