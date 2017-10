Saakaszwili ubiega się o azyl polityczny na Ukrainie

Były prezydent Gruzji, były gubernator obwodu odeskiego Micheil Saakaszwili złożył do służby migracyjnej Ukrainy wniosek o azyl polityczny, ale resort nie zareagował.

Oznajmił to w wywiadzie dla RIA Novosti adwokat polityka Markiyan Halabala. «Pan Saakaszwili jeszcze 11 września złożył w głównym zarządzie państwowej służby migracyjnej obwodu lwowskiego wniosek o przyznanie statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej. W codziennym języku to azyl polityczny» — powiedział Halabala. Według niego służba migracyjna musiała w ciągu 24 godzin zareagować na wniosek, lecz tego nie zrobiła. Saakaszwili zamierza pozwać resort do sądu za bezczynność — dodał adwokat.