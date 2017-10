Jak rosyjskie myśliwce pomagają Serbii wejść do UE (wideo)

Do końca tygodnia do kraju trafi wszystkie sześć maszyn, a następnie rozpocznie się proces modernizacji tych samolotów oraz czterech będących już w składzie Sił Powietrznych Serbii. Modernizacja będzie kosztować 180 tysięcy euro, za to maszyny wejdą na poziom generacji 4+. Serbia dołączył do klubu posiadaczy takich myśliwców, do którego należą na przykład Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy.

Przypomnijmy, pod koniec grudnia 2016 roku premier Serbii (obecnie prezydent) Aleksandar Vucic po spotkaniu w Moskwie z rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu poinformował, że Federacja Rosyjska w ramach pomocy wojskowo-technicznej przekaże Serbii sześć myśliwców MiG-29, a także 30 czołgów T-72S i 30 BRDM-2. Za modernizację i remont samolotów Serbia będzie musiała zapłacić z własnej kieszeni, ale tę ofertę trudno jest nazwać nieopłacalną.

„Za 180 milionów euro otrzymujemy silniki zapasowe, pociski «powietrze-powietrze» dalekiego zasięgu, których wcześniej nigdy nie mieliśmy. Ponadto otrzymamy pociski powietrze-ziemia z laserowym naprowadzaniem, więc możemy mówić o radykalnej modernizacji Sił Zbrojnych Serbii” — powiedział Sputnikowi ekspert wojskowy Mirosław Lazanski.

Samoloty trafiają do Serbii zdemontowane. Montaż i modernizacja zostanie przeprowadzona w fabryce „Moma Stanojlovic” w Serbii przy pomocy rosyjskich specjalistów. Nie wykluczono, że część prac zostanie przeprowadzona w Rosji. Okres eksploatacji silników wszystkich dziesięciu samolotów Sił Powietrznych Syrii zostanie przedłużony o 25-30 lat. Według Lazanskiego dwa samoloty Mig-29 mogą zostać w pełni przygotowane w ciągu półtora miesiąca.

„Naszym głównym atutem jest to, że nasi mechanicy i piloci przyzwyczaili się do tych samolotów i do wykorzystywanych w nich technologii. Przejście na zachodnie technologie byłoby bardzo kosztowne. Zapłacilibyśmy ogromne pieniądze, ponieważ sami nie moglibyśmy nawet przeprowadzić podstawowego remontu zachodnich samolotów bez pomocy cudzoziemców” — mówi ekspert.

Lazanski zauważa, że ​​Serbia otrzyma rosyjskie MiGi nie, aby walczyć, lecz w celu ochrony swojej przestrzeni powietrznej.

Państwo, które dąży do tego, aby stać się członkiem UE, musi mieć chronioną przestrzeń powietrzną. W przeciwnym razie linie lotnicze po prostu nie będą latały przez Serbię — powiedział.

Zresztą MiGi są oczywiście potrzebne, aby utrzymać równowagę sił w regionie.

„Nowe samoloty pojawiają się na Węgrzech , w Rumunii i nawet Chorwacji, jeśli ona w końcu otrzyma amerykańskie używane F-16. Nasze MiGi staną się czynnikiem powstrzymywania w przypadku, jeśli jeden z sąsiadów zdecyduje się na konflikt z Serbią. Oczywiście na wojnę z NATO taka liczba samolotów byłaby niewystarczająca, ale w celu pohamowania ambicji sąsiadów — całkowicie” — podsumowuje Lazanski.

Mig-29 zostaną po raz pierwszy zademonstrowane 20 października na paradzie z okazji rocznicy wyzwolenia Belgradu. Wtedy też publiczności zostaną również zaprezentowani piloci Sił Powietrznych i Obrony Lotniczej Serbii, którzy odbyli dodatkowe szkolenie w Rosji, kiedy trwały biurokratyczne procedury związane z przekazem samolotów do tego kraju. Data pierwszego lotu nie jest jeszcze znana.