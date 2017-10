Ławrow oskarżył USA o „śmiertelnie niebezpieczne prowokacje” w Syrii

Zdaniem ministra Moskwa jest zaniepokojona „taktyką połowicznych środków” przyjętą przez Waszyngton i jego sojuszników w Syrii.

„Jeśli będziemy stosować «podwójne standardy», dzielić terrorystów na «złych» i «nie aż tak złych», zawiązywać koalicje z powodów politycznych (…), wówczas trudno mówić o skuteczności zwalczania terroryzmu. Państwo Islamskie «rozsypało się» właśnie pod nalotami rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych i pod naporem syryjskiej armii” — powiedział.

Ławrow podkreślił, że strona rosyjska ma wiele pytań dotyczących sił dowodzonych przez USA w Syrii.

„To rzekomo przypadkowo dokonują nalotów na syryjskie siły zbrojne, po których terroryści PI przechodzą do kontrataku, to «napuszczają» innych terrorystów w strategicznie ważne miejsca, gdzie została ustanowiona legalna władza Damaszku, to urządzają przeciwko naszym wojskowym śmiertelnie niebezpieczne prowokacje. Podkreślę również liczne «przypadkowe» naloty na obiekty cywilne, które prowadzą do śmierci setek cywilów” — powiedział.

Minister zaznaczył, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego koalicja prowadzona przez USA w Syrii jest nielegalna.

Nie będę wchodzić w szczegóły, ale musimy zacząć od faktu, że koalicja z punktu widzenia Syryjczyków i prawa międzynarodowego jest nieproszonym gościem w Syrii, a syryjski rząd wykazuje cierpliwość dopóki działania koalicji mają na celu zwalczanie terrorystów na terytorium tego kraju — powiedział.

Zdaniem ministra udział Sił Powietrzno-Kosmicznych w walce z terrorystami PI ma na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa narodowego Rosji, ale także wzmocnienie globalnej i regionalnej stabilności.

„Nie uda się tymi samymi siłowymi metodami wytępić terroryzmu na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Takie jest nasze głębokie przekonanie. Zaletą naszej polityki jest to, że nie jest ona skierowana na wyciąganie korzyści i nie ma «podwójnego dna»” — powiedział.

Ławrow zapewnił, że ​​Rosja będzie nadal zwiększać wysiłki na rzecz pokojowego, politycznego i dyplomatycznego rozwiązania licznych kryzysów i konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. „Zapraszamy do wspólnej uczciwej pracy wszystkich, którzy są do tego gotowi” — dodał.