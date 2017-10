Kasperski: Zakazy dotyczące Laboratorium Kaspersky'ego to precedens

Władze Stanów Zjednoczonych, wprowadzając zakazy w stosunku do produktów Laboratorium Kaspersky'ego, stwarzają precedens dla całej branży IT, ale najwięcej na tym stracą amerykańskie firmy – uważa biznesmen Jewgienij Kasperski.

© AP Photo/ Ng Han Guan USA wydadzą 1,5 mln dolarów na «promocję demokracji» w Chinach

Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych 13 września opublikowało dyrektywę, w której wszystkim organizacjom państwowym i związanym z nimi firmom w ciągu trzech miesiecy nakazuje się zakończyć korzystanie z programów Laboratorium Kaspersky'ego , ponieważ zdaniem resortu mogą służyć one do szkodzenia bezpieczeństwu narodowemu USA. W rosyjskiej firmie zapewniono, że przedsiębiorstwo nie pomaga żadnemu rządowi w próbach szpiegostwa cybernetycznego lub agresywnej działalności w przestrzeni cybernetycznej.

"Chcę jeszcze dodać o tej nieprzyjemnej sytuacji z ingerencją geopolityki w przestrzeń cybernetyczną, że zakazy i ograniczenia według narodowości, do jakich obecnie dochodzi, dotkną nie tylko mojej firmy. One dotkną całej branży IT" – powiedział Kasperski w wywiadzie dla RIA Novosti.

"Przecież działalność biznesową każdego informatyka z każdego państwa można teraz bez dowodów przeciwko niemu ograniczyć, i to działając wstecz" – powiedział.

"A USA swoimi działaniami stwarzają precedens, który potem będą wykorzystywać inne państwa" – dodał biznesmen.