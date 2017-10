U właściciela łodzi podwodnej Nautilus znaleziono nagranie tortur

Duńscy śledczy znaleźli na twardym dysku twórcy największej na świecie prywatnej łodzi podwodnej Nautilus Petera Madsena nagranie zabójstwa kobiety. Służby porządkowe są przekonane, że na nagraniu jest szwedzka dziennikarka Kim Wall, o której morderstwo oskarża się właściciela łodzi podwodnej.

Poinformowano, że film przedstawia torturowanie, ścięcie i palenie kobiety. Jednocześnie niedawna sekcja zwłok dziennikarki pokazała, że niedługo przed lub po śmierci zadano jej uderzenia nożem w klatkę piersiową i genitalia. Dokładna przyczyna śmierci dziewczyny na razie nie została ustalona.

Jak poinformowała BBC, śledczy są przekonani co do autentyczności nagrania i przypuszczają, że zrobił go sam Madnes. Właściciel łodzi podwodnej nie przyznaje się do winy, twierdząc, że dostęp do twardego dysku mieli wszyscy jego koledzy.

Przypomnijmy, że poćwiartowane ciało dziennikarki znaleziono po jej wycieczce z Madsenem na pokładzie Nautilus. Właściciel okrętu podwodnego twierdzi, że dziewczyna zginęła przypadkowo i postanowił «pochować ją w morzu», natomiast łódź zatonęła.