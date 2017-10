Putin: „A ja co, sam walczę?"

W czasie dyskusji na posiedzeniu plenarnym w ramach Rosyjskiego Tygodnia Energetycznego moderator zwracał się głównie do Putina, pytając go o „spuściźnie jako prezydenta Rosji", rosyjskiej gospodarce. Rosyjski prezydent przerwał prowadzącemu, nie pozwalając mu zadać pytania do końca.

„Chce Pan usłyszeć anegdotę o izraelskim wojsku? Młodego żołnierza pytają: „Jeśli nacierałoby na ciebie 20 terrorystów, co byś zrobił?" — „Wezmę „Uzi" i będę strzelać". — „Zuch, a jeśli parłyby na ciebie czołgi?" — „Wezmę granatnik i będę się bronić" — „Zuch, a jeśli samoloty lecą, i czołgi idą, i terroryści napierają?". Żołnierz odpowiada: „Panie generale, a ja co, sam walczę w naszej armii?". I ja chciałem Pana zapytać: a ja co, sam na tym panelu występuję?" — zapytał Putin.

Moderator odpowiedział na to, że odtąd będzie się też zwracać do innych uczestników dyskusji.

Międzynarodowe forum poświęcone oszczędzaniu energii i rozwojowi energetyki „Rosyjski Tydzień Energetyczny" odbywa się w dn. 3-7 października. Biorą w nim udział szefowie największych międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych i światowi eksperci.