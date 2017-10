«W Rosji nie można pozwolić na noszenie broni»

Takie zdanie wyraził wiceprzewodniczący Komisji ds. Obrony i Bezpieczeństwa Rady Federacji Franc Klincewicz.

W Las Vegas w wyniku strzelaniny zginęło co najmniej 59 osób, ponad 500 doznało obrażeń. 64-letni Stephen Paddock z górnego piętra hotelu otworzył ogień do 20 tysięcy widzów koncertu. To największa w historii Stanów Zjednoczonych masowa strzelanina, która pochłonęła więcej ofiar, niż masakra w Orlando w czerwcu 2016 roku, gdy zginęło 49 osób. Według niektórych danych Paddock posiadał specjalne urządzenia do automatycznego prowadzenia ognia.

Wiceprzewodniczący komisji przypomniał, że w Rosji były wielokrotnie podejmowane próby legalizacji noszenia broni krótkolufowej. «Kategorycznie nie można tego robić, taki rodzaj broni jest w stanie wyrządzić ogromne szkody» — powiedział Klincewicz w wywiadzie dla RIA Novosti.

Jednocześnie wiceprzewodniczący komisji wyraził pewność, że w najbliższej przyszłości broń krótkolufowa nie zostanie zalegalizowana. «Takich rzeczy nie da się przeforsować» — powiedział parlamentarzysta. Według niego największy problem, który doprowadził do masakry w Las Vegas, to broń automatyczna, którą posiadał przestępca. «Zwykłym narzędziem nie da się porazić tyle celów. W naszym państwie posiadanie broni automatycznej jest kategorycznie zabronione, a z broni myśliwskiej czegoś takiego nie da się zrobić» — powiedział senator, podkreślając, że ten aspekt krajowego prawa nie wymaga zaostrzenia.

Wyjaśnił, że nawet jeśli strzelba myśliwska zostanie przerobiona w warunkach domowych, nie będzie w stanie strzelać w trybie automatycznym.