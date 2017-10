Terroryści PI celowo «rozpełzają się» poza granice Bliskiego Wschodu

Po porażce w Syrii i Iraku przywódcy terrorystów przestawili się na tworzenie nowej międzynarodowej sieci terrorystycznej poza granicami Bliskiego Wschodu — oznajmił dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksander Bortnikow, inaugurując naradę szefów służb specjalnych, organów bezpieczeństwa i służb porządkowych zagranicznych partnerów FSB, która odbywa się w Krasnodarze w dniach 4-5 października.

© Sputnik. Ministry of Defence of the Russian Federation