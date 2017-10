Łotwa sprzedaje „Putińskie pielmieni” Niemcom

Na lady sklepów w Niemczech trafiły "Putińskie pielmeni", wykonane na Łotwie, co zwróciło uwagę łotewskich internautów, informuje Sputnik Łotwa.

"W Niemczech sprzedawane są "Putińskie pielmeni". A gdzie wyprodukowane? Oczywiście, na Łotwie!" – napisał na Twitterze użytkownik o nicku Valters.

Vācijā pārdod Putina pelmeņus. Kur ražoti? Protams, Latvijā pic.twitter.com/ay7oooEfqY — sretlaV (@valtersb) 2 października 2017

Jak wynika z informacji na opakowaniu, pielmeni zostały wykonane ręcznie. Produkt sprzedawany jest za 4,39 euro za paczkę.

Internauci zgodzili się co do tego, że wypuszczanie na rynek pielmeni z taką nazwą to krok marketingowy, ponieważ w Niemczech mieszka wiele osób rosyjskojęzycznych.