Rada żąda usunięcia z ustawy o reintegracji punktu o porozumieniach z Mińska

Deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy z ramienia „Bloku Petra Poroszenki" Mustafa Najem ma zamiar walczyć o usunięcie z projektu ustawy o reintegracji Donbasu punktu, który ustanawia jako priorytet w uregulowaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy porozumienia z Mińska.

„Pomiędzy pierwszym i drugim czytaniem będę wnosić o usunięcie tego punktu z tekstu dokumentu. Nie będzie samowoli, nie wymuszą na nas tej ustawy" — napisał Najem w środę na Facebooku.

Jego zdaniem punkt o porozumieniach z Mińska w ustawie o reintegracji po raz pierwszy wprowadza w ukraińską sferę prawną pojęcie porozumień z Mińska, „które nie stanowią źródła prawa, bo nie podpisały się pod nimi podmioty prawa międzynarodowego i nie były ratyfikowane przez ukraiński parlament".

Najem uważa, że porozumienia z Mińska stanowią „jednolity dokument" bez podziału na „bloki dotyczące bezpieczeństwa i polityki". W związku z tym jest ryzyko, że godząc się na realizację bloku dotyczącego bezpieczeństwa, Kijów weźmie na siebie zobowiązania dotyczące realizacji innych punktów porozumienia.

„Czy my dobrze rozumiemy, że jeśli bierzemy na siebie obowiązek wypełnienia jednej części tych ustaleń, to nakłada to na nas obowiązek realizacji pozostałych punktów protokołu?" napisał deputowany.