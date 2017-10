Rosyjskie siły zniszczyły największy arsenał an-Nusry w Idlibie (wideo)

Siły Powietrzno-Kosmiczne Rosji zniszczyły największy ukryty we wgłębieniu ziemi arsenał an-Nusry w prowincji Idlib.

Terroryści przechowywali tam ponad tysiąc ton amunicji — poinformował rzecznik Ministerstwa Obrony Rosji generał-major Igor Konaszenkow.

«Lotnictwo Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji zniszczyło największy ukryty we wgłębieniu ziemi arsenał Dżabhat an-Nusry w rejonie miejscowości Abu ad-Duhur, gdzie terroryści przechowywali ponad tysiąc ton amunicji do artylerii rakietowej i dział artyleryjskich» — powiedział.

Według słów Konaszenkowa rosyjski wywiad wojskowy przez dłuższy czas badał logistykę dowozu przez terrorystów amunicji na pozycje i do rejonów pozycyjnych terrorystów. Po przeanalizowaniu informacji uzyskanej z różnych źródeł został ustalony najbardziej prawdopodobny rejon pobytu arsenału, a po dodatkowym rozpoznaniu na lądzie — jego dokładne współrzędne.

«Magazyn amunicji został zniszczony specjalnym pociskiem lotniczym o dużej sile przeznaczonym do rażenia obiektów we wgłębieniu ziemi. Pożar po zdetonowaniu amunicji trwał kilka godzin aż do ich całkowitego spalenia» — dodał Konaszenkow.