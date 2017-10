© Sputnik. Evgeny Biyatov Rosyjskie S-400 zmartwieniem Pentagonu

— Krytykowałem odłączenie się Kosowa od Serbii, uważając je za oczywiste naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa, która gwarantuje integralność terytorialną Serbii, w tym Kosowa. Ale wydarzyło się to, co nazywa się polityką podwójnych standardów: referendum na Krymie to nielegalna aneksja, a gdy Kosowo staje się niezależne, pomimo wspomnianej wyżej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, wszystko w porządku – powiedział Zeman w rozmowie z telewizją ТV Barrandov.

Jak dodał, jego reakcją na proklamowanie niepodległości przez Kosowo była odmowa powołania ambasadora w Prisztinie, to stanowisko pozostaje nieobsadzone. Ponadto Czesi nie przyjęli w Pradze kosowskiego chargé d’affaires.