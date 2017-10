FSB: telefony o bombach pochodzą od czterech Rosjan z zagranicy

© AP Photo/ Mikhail Metzel Moskwa: 35 doniesień o podłożeniu bomby

— Ustaliliśmy to, choć nie było łatwo tego dokonać: to rosyjscy obywatele. Jednoznacznie mogę powiedzieć, że to cztery osoby, które znajdują się obecnie za granicą – powiedział dziennikarzom dyrektor FSB

Dodał, że dzwoniący mają wspólników na terytorium Rosji.

Obecnie resort wraz z partnerami zagranicznymi ustala miejsce przebywania przestepców. Śledztwo utrudnia to, że dzwoniący wykorzystują telefonię internetową, co utrudnia ich lokalizację.

— Poza tym, istnieje szereg problemów technicznych, ponieważ telefony wychodziły z terytorium innego państwa – dodał Bortnikow.