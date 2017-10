Trump na spotkaniu z dowództwem wojskowym: Cisza przed burzą

Impreza odbywała się w Białym Domu z udziałem pary prezydenckiej oraz przedstawicieli Pentagonu w towarzystwie żon. Wcześniej amerykański przywódca odbył naradę z dowódcami wojskowymi i innymi wysoko postawionymi urzędnikami, na którym padło kilka ostrych oświadczeń pod adresem Iranu i Korei Północnej.

Dziennikarze akredytowani przy Białym Domu poinformowali, że zanim zaczęła się kolacja, Trump wskazał ręką na salę i zapytał przedstawicieli mediów: „Wiecie co to znaczy? Być może to cisza przed burzą”.

Dziennikarze bezskutecznie próbowali dowiedzieć się, jaką „burzę” prezydent ma na myśli. – Dowiecie się – powiedział.

W czwartek gazeta „The Washington Post” poinformowała, że Trump w przyszłym tygodniu zamierza ogłosić, iż USA wycofują się z porozumienia jądrowego z Iranem, które zawarto w 2015 roku. Jak pisze gazeta, prezydent uważa, że „nie odpowiada ono interesom narodowym Stanów Zjednoczonych”.

Wcześniej szef Pentagonu powiedział coś zupełnie innego. Jego zdaniem Iran przestrzega porozumienia i USA nie powinny wycofywać się z tej umowy.