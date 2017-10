Grób św. Mikołaja Cudotwórcy: szokująca prawda czy wielka akcja reklamowa

Oświadczenie archeologów zostało niejednoznacznie przyjęte przez pozostałych naukowców, nie mówiąc już o osobach wierzących.

Prawdopodobieństwo tego, że odnaleziony grób należy właśnie do św. Mikołaja jest duże – powiedział w wywiadzie dla Sputnik Turcja szef Departamentu Ochrony Zabytków administracji prowincji Antalya Dżemil Karabajram. Święty był pochowany w świątyni, którą potem całkowicie przebudowano w VI wieku za cesarza Justyniana.

Jednak autentyczność grobu może być ustalona, według niego, "tylko, jesli w odnalezionym pomieszczeniu znajdą się płyta z napisami lub jakieś artefakty, odnoszące się do tego okresu".

Zgodnie z przyjętą w chrześcijaństwie wersją, około 85 % relikwii św. Mikołaja znajduje się w Bari, a około 10 % w Wenecji. W XX wieku przeprowadzono dwa badania, w trakcie których potwierdzono, że relikwie w Wenecji i Bari należą do jednego człowieka.

Jednocześnie tureccy archeolodzy nie wątpią, że znajdujące się we Włoszech szczątki pochodzą z IV wieku. Tylko czy należą do św. Mikołaja? Według tureckich naukowców, kupcy z Bari w XI wieku porwali nie te kości – to zaiste, poważna pomyłka. Możliwe, że mieszkańcy Miry po prostu wprowadzili ich w błąd.

Właśnie z powodu obecności w świątyni jeszcze dwóch innych grobów argumenty archeologów od razu poddano krytyce: możliwe, że odkryli mogiłę wujka świętego lub męczennika Teodora.

Historyk Aleksander Bugajewski zauważył, że sensacyjne oświadczenie władz Antalyi może być po prostu próbą ściągnięcia turystów.

Zresztą, turyści już pomknęli do miasta, co potwierdziła administracja Antalyi. Jeśli okaże się, że tureccy archeolodzy mają rację, to może ono stać się jednym ze światowych ośrodków pielgrzymkowych.

"Na szczęście dysponujemy wszelkimi niezbędnymi do tego zasobami. Wcześniej liczba turystów przybywających do Demre dochodziła do 700 tysięcy. Teraz my znów możemy osiągnąć takie wskaźniki. Infrastruktura miasta pozwoli na przyjęcie wszystkich turystów" – zauważa mer miasta Demre Sulejman Topcu.