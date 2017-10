Jak pracować, aby nie umrzeć w miejscu pracy?

Pomimo tego, że czas pracy wynosi 40 godzin tygodniowo, są zawody i specjalizacje, gdzie nie przestrzega się tego ograniczenia.

Portal Superjob.ru dwa lata temu wyjaśnił, że 26% aktywnych zawodowo Rosjan codziennie wyrabia nadgodziny. 21% badanych pozostaje w pracy po zakończeniu dnia kilka razy w tygodniu, a kolejne 21% — kilka razy w miesiącu. Rzadko – kilka razy w roku – późno wychodzi z pracy 12% pracowników. Punktualnie opuszcza swoje stanowiska około 14% etatowców.

Psychoterapeuta Konstantin Olchowoj uważa, że Rosjanie spędzają w pracy więcej czasu niż należałoby, bo często nie znają jej harmonogramu i algorytmu.

— Przepracowanie jest niezwykle niebezpieczne, ale nie chodzi nawet o to, tylko o to, że bardzo dużo czasu i sił marnujemy na bezużyteczne prace. Jeśli wieczorem przeanalizujemy cały dzień, to dokładnie widzimy, że godzin pracy nie było znowu tak dużo: wiele sił zmarnowaliśmy na bezsensowne przerwy – powiedział psychoterapeuta.

Jego zdaniem problem nie polega na tym, że jesteśmy „zawaleni pracą”, a na tym, że jesteśmy szalenie niezorganizowani. Męczy nas nie praca, a „martwienie się o nią”.

Jednak taka sytuacja nie jest unikalną cechą rosyjskiego społeczeństwa. Jak podkreślił ekspert, „tak żyje cały świat”.

Istnieje wyjście z tej sytuacji. Należy się nauczyć strukturyzować własny czas pracy. – Człowiek może efektywnie pracować nad jakimś zadaniem nie więcej niż 1,5 godziny. Jednocześnie jest pożądane rozbijanie czasu pracy na półtoragodzinne bloki – doradził Olchowoj.

— Jeśli coś robisz, to w ciągu tej półtorej godziny nie idziesz na kawę, nie dekoncentrujesz się przez sieci społecznościowe, komunikatory i e-maile. Wszystko to robisz po upływie tej półtorej godziny – dodał.

— Okazuje się, że gdy ludzie pracują takimi blokami, robiąc między nimi przerwy, efektywność pracy jest znacznie wyższa, bo nie dochodzi do „rozmycia” spraw na cały dzień – podsumował psychoterapeuta.