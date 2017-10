Sycylia: Rosjanka uciekła z muzułmańskiej niewoli

Włoska policja aresztowała mieszkańca Sycylii, który przetrzymywał w niewoli Rosjankę, stosował wobec niej przemoc seksualną i zmuszał do przestrzegania obyczajów muzułmańskich – poinformowała policja miasta Katania.

Obywatelka Rosji, która od dłuższego czasu mieszkała na północy Włoch, poznała 31-letniego mężczyznę dzięki aplikacji WhatsApp. Kobieta w kwietniu tego roku przeprowadziła się do niego na Sycylię.

Po jakimś czasie okazało się, że jej ukochany jest muzułmaninem z Maroka. Przez kilka miesięcy stosował wobec niej przemoc fizyczną i seksualną, groził śmiercią, zmuszał do noszenia hidżabu, modlenia się razem z nim i oglądania filmów, na których uwieczniono egzekucje niewiernych z krajów zachodnich.

— Wśród współwyznawców chwalił się tym, że zrobił z blondynki z niebieskimi oczami muzułmankę – powiedział rzecznik policji.

Jak dodał, kobieta była więziona w domu, ale po kolejnym pobiciu trafiła do szpitala, z którego uciekła pod koniec września. Następnie udało jej się wsiąść do pociągu do Turynu, gdzie zgłosiła się na policję.

Okazało się, że mężczyzna w latach 2010-2015 odbywał karę więzienia za analogiczne zachowanie wobec swojej ówczesnej żony.