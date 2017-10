MSZ Rosji ostrzega USA

W sytuacji z naciskami na rosyjskie media w USA, Moskwa może odpowiedzieć analogicznie, powiedziała rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa.

Zauważyła ona, że sytuacja z naciskiem na RT jest zjawiskiem wyjątkowym.

To przypadek, kiedy w stosunku do naszego kanału użyta zostaje cała machina, włącznie z zasobami administracyjnymi i propagandą na terytorium Stanów Zjednoczonych – powiedziała.

Według niej, w rosyjskiej ustawie o mediach przyjętej w 1991 roku, jest "jeden artykuł, który mówi, że w razie jeśli wobec rosyjskich mediów w jakimś państwie stosuje się środki ograniczające, to można odpowiedzieć podobnie w stosunku do korespondentów tego państwa, którzy pracują na terytorium Federacji Rosyjskiej".

© Sputnik. Evgeny Biyatov RT zareagował na wykluczenie stacji z filmów premium YouTube





"Taki sam przepis jest odnośnie akredytacji zagranicznych korespondentów. Zatem wszystko, co będzie się dziać wobec rosyjskich dziennikarzy, a także w ogóle wobec dziennikarzy RT na terytorium Stanów Zjednoczonych, po tym jak zakwalifikujemy to jako środki ograniczające, otworzy możliwość podjęcia analogicznych środków w stosunku do amerykańskich mediów na terytorium Federacji Rosyjskiej" – wyjaśniła Zacharowa.