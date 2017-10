Poroszenko podpisał ustawę emerytalną

Przyjęcie tej ustawy było jednym z wymogów uzyskania kolejnej transzy pomocy finansowej MFW. Rada Najwyższa przyjęła ją 3 października.

— Prezydent Petro Poroszenko podpisał ustawę wprowadzającą reformę emerytalną. Jak obiecałem, wszyscy emeryci już w październiku otrzymają nowe podwyżki emerytur! Dziękuję wszystkim za wsparcie – napisał szef ukraińskiego rządu.

Reforma nie przewiduję wydłużenia wieku emerytalnego, tylko minimalnego okresu ubezpieczenia od 1 stycznia 2018 roku z 15 do 25 lat i systematycznego jego zwiększanie o rok. Ustawa pozwala też na uzyskanie prawa do emerytury w drodze wpłat do Funduszu Emerytalnego.

Zgodnie z dokumentem od października 9 milionów Ukraińców dostanie wyższe emerytury, a ich opodatkowanie w przypadku osób pracujących zostanie zniesione. Ustawa znosi specjalne emerytury dla urzędników państwowych, prokuratorów, sędziów i naukowców, Wyjątkiem są wojskowi. W sumie na Ukrainie prawo do otrzymywania emerytur przysługuje około 12 milionom obywateli. Od 1 stycznia 2018 roku zniesione zostanie prawo do nabycia emerytury za wysługę lat w przypadku pracowników m.in. oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej. W taki sposób liczba emerytów zostanie ograniczona. Ustawa przewiduje automatyczną roczną stopę indeksacji emerytur w celu ochrony przed inflacją.

Obecnie minimalna emerytura na Ukrainie wynosi około 51 dolarów. Zgodnie z reformą 1,3 mln emerytów otrzyma podwyżkę w wysokości 7,5 dolara, 1,2 mln – 7,5-18,5 dolara, 1,9 mln – 18,5-37 dolarów, a 1,1 mln – ponad 37 dolarów.