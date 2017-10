Smart Dubai: latające taxi i inteligentne przejście dla pieszych

© Sputnik. Natalia Seliverstova Rosja zaprezentuje na Mundialu swoje bezzałogowe pojazdy

Latające taksówki i "inteligentne przejście dla pieszych" zostaną pokazane na wystawie Gitex w Dubaju, poinformowano w zarządzie drogami i transportem w mieście emiracie.

Oddzielne stoisko Smart Dubai zajmą dziesiątki nowych projektów i inicjatyw miejscowych władz. Wśród nich jest pierwsze na świecie latające bezzałogowe taxi, którego wprowadzenie planuje się w Dubaju. Zostało przetestowane we wrześniu.

Taksówkę stworzono wraz z niemiecką firmą Volocopter, która opracowuje serię elektrycznych śmigłowców multikopterów superlekkiej klasy. Latające taxi stanie się częścią programu rządu Dubaju, według którego 25% całego transportu w mieście emiracie ma być bezzałogowe do 2030 roku.

Bezzałogową taksówkę zaplanowano dla dwóch pasażerów. Jej maksymalny czas lotu to 30 minut, średnia prędkość to 50 km/h, a maksymalna – 100 km/h. Akumulator trzeba ładować co 40 minut.

"Na wystawie uwagę poświęca się temu, jak taksówka zostanie zintegrowana z systemem transportowym miasta – metrem, tramwajem, autobusami, taksówkami i transportem wodnym, a także, jak dany serwis będzie udostępniany za pomocą specjalnej aplikacji na telefon" – powiedziano w zarządzie miasta.

Ponadto, na wystawie zaprezentowane zostanie "inteligentne przejście dla pieszych". System operacyjny świateł na takim przejściu uruchomiają czujniki, podłączone do naziemnego systemu optycznego, zsynchronizowanego z pracą sygnalizacji. Czujniki analizują ruch pieszych i automatycznie korygują pozostały czas sygnalizacji, co zapewnia bezpieczne przejście ulicy.

Wystawa Gitex będzie czynna w dniach 8-12 października.