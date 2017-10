Terroryści, którzy zaatakowali Rosjan w Syrii, mieli broń z USA

"Pokażę dziś broń, odebraną terrorystom kilka tygodni temu. Została ona im dostarczona nielegalnie z zagranicy. Mamy tu ponad 100 jednostek broni palnej i ręcznych granatników produkcji amerykańskiej, belgijskiej i francuskiej" – powiedział Walid Hali.

© AFP 2017/ Janek Skarzynski Turcję nadal interesują amerykańskie Patrioty

Według danych syryskich żołnierzy w szeregu przypadków terroryści samodzielnie przerabiali produkcję seryjną. W ręce syryjskich żołnierzy trafiły m.in. amerykańskie strzelby М-16 z dorobionym uchwytem do celownika optycznego.

Jak powiedział szef zarządu operacyjnego Syryjskiej Armii Arabskiej generał Ali al-Ali, "wobec ostatnich wydarzeń we Wschodniej Gucie i innych wschodnich dzielnicach Damaszku zgromadzono niezbite dowody na to, że terroryści korzystają z zagranicznej broni i amunicji".

"Sfotografowano szczątki pocisków zagranicznej produkcji z seryjnymi numerami. Dane pociski terroryści regularnie wykorzystywali w ostrzale dzielnic mieszkaniowych Damaszku i jego przedmieść" – powiedział Ali al-Ali.

Według generała podczas rozminowania dzielnicy Sachur-2 we wschodnich dzielnicach Aleppo odkryto i unieszkodliwiono 193 pociski. Znaleziono na przykład takie pociski produkcji amerykańskiej, jak granaty do granatników М203 i 60-mm miny do moździerzy.