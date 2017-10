FIFA oceniła gotowość Rosji do przeprowadzenia MŚ 2018

© AP Photo/ Alik Keplicz Bez wizy na Mundial do Rosji

Prace budowlane praktycznie zakończono, więc inspektorzy mieli możliwość obejrzenia już gotowego na duże mecze stadionu. Łużniki bez wątpienia można nazwać główną areną nadchodzących mistrzostw świata. Ale jeszcze do rozpoczęcia turnieju, zgodnie z zasadami FIFA, na stadionie zostaną rozegrane trzy testowe spotkania, aby sprawdzić jego infrastrukturę.

Za zachowaną historyczną fasadą kryje się w zasadzie nowy obiekt sportowy. Trawa na boisku rośnie przez cały rok. W tym celu w zimnych okresach trawnik jest podgrzewany przez specjalne lampy. Wewnątrz rozgraniczono strefy dla sędziów, personelu technicznego i drużyn. Dla delegatów FIFA pryncypialne znaczenie ma to, że zlikwidowano bieżnie, a trybuny bezpośrednio wychodzą na pole, podkreślił dyrektor departamentu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) ds. turniejów i imprez sportowych Colin Smith.

— Łużniki, jak mogliśmy się przekonać, są wspaniałym stadionem. To faktycznie odpowiednie miejsce zarówno do otwarcia, jak i finału mistrzostw świata. Ogólnie rzecz biorąc, ta podróż była bogata i produktywna. Pozytywnie oceniamy przygotowanie rosyjskich stadionów do mistrzostw w 2018 roku – podkreślił Smith.

Z kolei widzowie docenią nie tylko wspaniały widok z każdego sektora na stadionie, ale i komfort, w którym będzie można upajać się grą gwiazd światowej piłki nożnej.

Komisja FIFA po raz szósty przeprowadza inspekcję rosyjskich stadionów, które będą gościć Mundial. Przez dziesięć dni delegaci odwiedzili osiem rosyjskich miast – od Jekaterynburga do Kaliningradu. W zasadzie wszędzie budowa została zakończona. Ostateczny termin oddania do użytku, który wyznaczyła FIFA, upływa 1 grudnia. Sprawdzane są nie tylko stadiony, ale i cała infrastruktura miejska: lotniska, hotele, główne place, które podczas turnieju zostaną przekształcone w strefy kibica, oraz systemy bezpieczeństwa. Nie pojawiły się poważne zarzuty. Niewielkie niedociągnięcia są usuwane na bieżąco.

Stadiony w Samarze i Kaliningradzie zostaną oddane nieco po upływie wyznaczonego terminu. Zresztą, przedstawiciele FIFA podkreślili, że otrzymali wystarczające gwarancje od budowniczych i lokalnych władz, a tempo prac nie pozostawia miejsca na wątpliwości: do rozpoczęcia turnieju wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Jeśli chodzi o stadiony, na których w tym roku rozegrano spotkania Pucharu Konfederacji, tym razem nie były nawet sprawdzane.

Poziom przygotowania tych obiektów sportowych organizatorzy mistrzostw oceniają jako bardzo wysoki.