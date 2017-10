Soczi: Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów 2017 (wideo)

W całej Rosji dobiegają końca przygotowania do rozpoczynającego się za tydzień XIX Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. W czwartek 5 października w stołecznym parku „Zariadje" odbyła się prezentacja kolekcji strojów uczestników festiwalu. Projektant Igor Czapurin postawił przed sobą zadanie polegające na „stworzeniu spójnej ideowej wizji", zgodnie z wymogami czasu.

© Zdjęcie: Służba prasowa WFYT 2017 W parku „Zariadje" odbyła się prezentacja kolekcji strojów uczestników Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów 2017 roku

Kluczową ideą w projektowaniu ubrań stało się kontrastowe połączenie oficjalnych kolorów festiwalu. Są to żółty i zielony, różowy i purpurowy, granatowy i błękitny, czyli odwołanie się do klasyki awangardy rosyjskiej: twórczości Kandyńskiego i Malewicza. Autor kolekcji połączył nowoczesne technologie z powszednią funkcjonalnością.

„Gdy ludzie przyjeżdżają do innego kraju na dłużej, to główną częścią ich garderoby będą dżinsy, trampki, tenisówki czyli wygodne, komfortowe ubrania i obuwie na co dzień. Dlatego ubrania projektowano w ten sposób, aby wszystko to dało się połączyć w całość. Zestawy podstawowe składają się ze stylowych koszulek polo, bluz, wiatrówek, kamizelek i plecaków. Personel i wolontariusze, pracujący podczas festiwalu, także zostaną odpowiednio wyposażeni, a ich ubrania — w celu stworzenia dogodnych warunków dla wszystkich gości Soczi 2017 — będą widoczne z daleka" — powiedział projektant Igor Czapurin.

© Zdjęcie: Służba prasowa WFYS 2017 W parku „Zariadje" odbyła się prezentacja kolekcji strojów uczestników Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów 2017 roku

Podczas produkcji odzieży zastosowano bardzo złożone nowoczesne technologie: wodoodporne zamki błyskawiczne, druk 3D logo, kombinację aplikacji i haftów. Ubrania szyto przeważnie z tkanin naturalnych, w pierwszej kolejności z bawełny, co pozwoli wszystkim uczestnikom festiwalu „czuć się maksymalnie lekko i komfortowo".

Prezentacja okazała się tak samo kolorowa, jak zademonstrowane stroje. Przedstawili je znani rosyjscy aktorzy, prezenterzy telewizyjni, sportowcy i muzycy, w tym także prezenterka telewizyjna Awrora, aktorka Jekatierina Warnawa, zdobywczyni tytułu Miss Świata 2008 Ksenia Suchinowa i piosenkarz Mitia Fomin.

© Zdjęcie: Służba prasowa WFYS 2017 W parku „Zariadje" odbyła się prezentacja kolekcji strojów uczestników Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów 2017 roku

„Cieszę się, że zostałem nie tylko ambasadorem, lecz również oficjalnym projektantem ubrań dla Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów 2017 roku — podkreślił Igor Czapurin.

— Dla mnie ważne było, aby wyróżniające się designem stroje uczestników, wolontariuszy i organizatorów tworzyły spójną ideową wizję, gdy wszyscy zgromadzą się w jednym miejscu podczas wykonywania programu.

© Zdjęcie: Służba prasowa WFYT 2017 W parku „Zariadje" odbyła się prezentacja kolekcji strojów uczestników Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów 2017 roku

Przypomnijmy, że uroczyste otwarcie festiwalu odbędzie się 14 października w Moskwie. Natomiast główne imprezy odbędą się w parku Olimpijskim w Soczi w dniach od 15 do 22 października.