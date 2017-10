Ukraińcom chcą ograniczyć wyjazdy do Rosji

Do Rady Najwyższej został zniesiony projekt ustawy wprowadzającej tymczasowe ograniczenie wyjazdów do Rosji dla obywateli.

Dokument jest zarejestrowany na stronie parlamentu.

Pełna nazwa dokumentu brzmi "Projekt ustawy o wprowadzeniu zmian do niektórych akt ustawodawczych Ukrainy (o tymczasowym ograniczeniu prawa obywateli Ukrainy do wyjazdu z Ukrainy do państwa agresora)". Został zarejestrowany pod numerem 7187. Autorami inicjatywy są deputowani z ramienia Bloku Petra Poroszenki Andrij Niemirowski i Andrij Szyńkowycz a także niezależny deputowany Andrij Denisenko. Tekstu dokumentu nie zamieszczono.

W ubiegłym tygodniu szef SBU Wasyl Hrycak zaproponował wprowadzenie zakazu podróży do Rosji dla ukraińskich polityków i urzędników. Resort przygotował projekt ustawy przewidującej odpowiedzialność karną za taki wyjazd — pozbawienie wolności na okres do sześciu lat.