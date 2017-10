Marynarka wojenna USA straci 1/3 okrętów do 2020 r.

© AFP 2017/ Daniel Mihaikescu NATO udzieli Ukrainie pomocy w walce z propagandą

Powodem tego będzie wiek okrętów. Na przykład, do 2020 roku dwa krążowniki — Mobile Bay i Bunker Hill — będą miały 35 lat. Oznacza to, że marynarka wojenna będzie musiała wycofać je ze służby. Do 2026 roku siły morskie stracą kolejne 11 krążowników.

Analityk wojskowy Brian McGrath w rozmowie z Defense News powiedział, że taki stan rzeczy świadczy o problemach budżetowych resortu obronnego. Jego zdaniem należy wprowadzić zrównoważony program modernizacji, obsługi technicznej, nabywania okrętów i pozostałych kwestii, za które flota musi płacić.

Jak pisze Defense News, obecnie dowództwo amerykańskiej marynarki wojennej musi dokonać wyboru między kosztowną modernizacją floty a remontem okrętów, aby przedłużyć okres ich eksploatacji.

Wcześniej media poinformowały, że amerykańscy marynarze zaczną używać map papierowych i zwykłych kompasów.