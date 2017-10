Węgry proszą o rewizję umowy stowarzyszeniowej Ukraina-UE

Jak zauważył minister, nowa ustawa o szkolnictwie narusza zapisy Umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina, bowiem odbiera mniejszościom narodowym prawo do nauki w języku ojczystym. To doprowadzi do pogorszenia sytuacji Węgrów i innych mniejszości narodowych zamieszkujących na Ukrainie — podkreślił Szijjártó.

„Jest rzeczą nie do przyjęcia, żeby tuż przy granicy z UE, w XXI wieku, zamykały się szkoły za to, że naucza się tam w językach mniejszości narodowych" — dodał Szijjártó, przekonując, że jedynym sposobem wpłynięcia na sytuację jest zwiększenie międzynarodowej presji na Kijów.

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin zaproponował Szijjártówo omówienie „językowych" zapisów ustawy o szkolnictwie.