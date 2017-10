Melania i Ivana Trump pokłóciły się o tytuł pierwszej damy

© AFP 2017/ Jay Directo Marynarka wojenna USA straci 1/3 okrętów do 2020 r.

Przyczyną konfliktu stał się wywiad telewizyjny byłej żony amerykańskiego prezydenta, w którym ta żartobliwie nazwała siebie "Pierwszą Damą".

"Mam numer do Białego Domu, ale nie chcę tam dzwonić, gdyż jest tam Melania. Nie chcę być powodem do zazdrości, jestem przecież pierwszą żoną Trumpa, Pierwszą Damą" — powiedziała. Rzeczniczka obecnej żony amerykańskiego prezydenta zareagowała na to komunikatem, w którym nazwała słowa Ivany "próbą zwrócenia na siebie uwagi". Melania "zamierza wykorzystywać ten tytuł, by nieść pomoc dzieciom, a nie sprzedawać książki" — głosi komunikat.

Ivana Trump była żoną Donalda Trumpa w latach 1977-1992. Napisała książkę o swoim byłym mężu.

Tymczasem nie wiadomo, czy sam prezydent USA wie o sprzeczce między jego żonami.