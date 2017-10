Amerykańskie bombowce już w Europie

Poinformowały o tym zachodnie strony monitorujące ruch lotnictwa wojskowego.

Amerykańskie samoloty bombowe ze składu 7. armii lotniczej, które wystartowały z bazy lotniczej Dice (stan Teksas), po 9-godzinnym locie transatlantyckim o 10:30 wylądowały w bazie lotniczej Fairford w Anglii.

O zadaniach stojących przed samolotami z numerami pokładowymi 86-0101 i 86-0105 i znakami wywoławczymi MYTEE11 i MYTEE12 nic nie wiadomo.