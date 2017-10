MO Rosji: USA sabotują proces pokojowy w Syrii

Poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Obrony Rosji generał-major Igor Konaszenkow. "Biorąc pod uwagę takie znaczne posiłki, wsparcie USA , siłę żywą i tworzenie zapasu leków i prowizji, nie trzeba być ekspertem, by przewidzieć próbę zerwania porozumienia pokojowego teraz również w południowej strefie deeskalacji" — powiedział. Według niego "cała odpowiedzialność za taki sabotaż procesu pokojowego będzie ponosić wyłącznie strona amerykańska".

Konaszenkow opowiedział także o "dziwnym przypadku" związanym z terrorystami, którzy przybyli do strefy południowej. Otrzymali pomoc humanitarną w miejscowościach kontrolowanych przez "uśpione komórki" ugrupowania Dżabhat an-Nusra.