Ksenofobiczne żarty dla dzieci

Poinformowała o tym jedna z użytkowniczek Facebooka.

— W samochodzie siedzi Albańczyk, Syryjczyk i Ukrainiec – kto jest kierowcą? (Odpowiedź – policjant) – zacytowała jeden z żartów.

W komentarzach inni użytkownicy napisali, że spotykali się z dyskryminacją na te narodowym na Słowacji.

Słowacja graniczy z Ukrainą i przez wielu Ukraińców rozpatrywana jest jako jeszcze jeden kierunek emigracji, po Polsce i Czechach.

Wcześniej prezydent Słowacji Andriej Kiska pogratulował Ukrainie otrzymania możliwości wjazdu bezwizowego i poinformował o konieczności kontynuowania reform w państwie.

Ukraina wypełniła swoje zobowiązania i to samo zrobiła Unia Europejska, tak powinno być. Chciałem wezwać was do dalszego przeprowadzania reform. Reformy wymagają wiele wysiłku. To znaczy, że powinniście nadal je realizować, to zobowiązuje, ale to dla was korzystne – powiedział Kiska.

Według niego Słowacja będzie wspierać Ukrainę na drodze do Unii Europejskiej.