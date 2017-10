Ukraina nie ma co „ostrzyć sobie zęby" na rosyjskie terytorium

© Sputnik. Alexandr Polegenko Most Krymski: Montaż łuków drogowych

Wcześniej prezydent Ukrainy Petro Poroszenko na posiedzeniu PACE oświadczył o gotowości Kijowa do przeprowadzenia nowego referendum odnośnie statusu Krymu, ale po wznowieniu kontroli Ukrainy nad tym regionem.

"Co dotyczy przeprowadzenia ponownego referendum w regionie «zgodnie z konstytucją Ukrainy», to niech i na Ukrainie sobie je przeprowadzają, a na nasze terytorium nie ma co ostrzyć sobie zęby" – powiedział Balbek.

Deputowany nazwał również wypowiedzi Poroszenko manią wielkości, "którą miał okazję wyrazić, kiedy znalazł się na arenie europejskiej". "On doskonale rozumie, że zdobycie Krym nie jest w jego siłach i nawet przeprowadzenie na półwyspie referendum też nie jest w jego mocy" – dodał deputowany.