Najbardziej bezużyteczne procedury medyczne

Badacze szukali w bazie danych medycznych i biologicznych publikacji PubMed artykułów, w których znajdowały się pojęcia "nadmierne wykorzystanie", a także wzmianki o "zbędnych, niepasujących lub nieobowiązkowych" sposobach leczenia. Poszukiwania zaowocowały ponad 2 tysiącami rezultatów, z których wybrano ostatecznie 122 raporty. W nich mowa jest o przypadkach, kiedy terapia mogła raczej spowodować uszczerbek na zdrowiu, niż dała możliwość wyleczenia.

Najbardziej kontrowersyjną metodą diagnostyki jest przezprzełykowa echokardiografia. Przy tej procedurze układ krwionośny i serce badane są przez czujnik umieszczony w przełyku. Zdaniem naukowców informacje, które można w ten sposób uzyskać, nie usprawiedliwiają ryzyka związanego ze znieczuleniem. Następna jest komputerowa tomograficzna angiografia płuc, pozwalająca dowiedzieć się o stanie ukrwienia w ciele za pomocą specjalnego komputera. Jak podkreślają badacze, ta procedura wiąże się z pewną dawką radiacji.

Pierwszą trójkę zamyka tomografia komputerowa przeprowadzana u pacjentów z symptomami zaburzeń oddechowych. W takim wypadku nie przynosi ona żadnego pożytku, na przykład zdjęcia mogą wskazywać na obecność u pacjenta nieistniejącej w rzeczywistości patologii.

W rankingu znalazły się również USG wewnętrznej tętnicy szyjnej, agresywne metody leczenia raka prostaty, a nawet przyjmowanie antybiotyków. One nie zawsze okazują się potrzebne: według badań, od 2010 do 2011 roku na tysiąc osób wydanych zostało 506 recept, a tylko w 353 przypadkach pomogło to pacjentom wydrowieć.