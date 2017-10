Media: W Syrii zabito „Białą Wdowę"

Pisze o tym gazeta The Times, powołując się na źródła w brytyjskim rządzie.

Poinformowano, że Jones została zlikwidowana w czerwcu na granicy z Irakiem. Prawdopodobnie w wyniku nalotu zginął również jej 12-letni syn. Sally Jones znana również jako Umm Hussain Britaniyah lub Biała Wdowa przeszła na islam i pod wpływem ukochanego, imigranta Junaida Hussaina wyjechała do Syrii, gdzie razem przyłączyli się do PI. Jones wywiozła do Rakki także swojego syna. W 2015 roku Hussain został zabity podczas nalotu.