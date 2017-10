„Słodkiego, miłego życia". Sputnik w moskiewskiej fabryce „Krasnyj Oktiabr" (foto, wideo)

Jak powstał „Krasnyj Oktiabr"?

Za oficjalną datę założenia fabryki przyjmuje się 1851 rok. W tym roku na Arbacie rozpoczęła pracę manufaktura cukierków i czekolady otworzona przez Ferdinanda Theodora von Einema.

W 1867 roku, w skorowidzu „Zakłady fabryczne Imperium Rosyjskiego" pojawił się zapis: „Einem. Towarzystwo parowej fabryki czekolady, cukierków i herbatników".

Fabryka została sprywatyzowana w 1992 roku i przekształcona w otwartą spółkę akcyjną „Moskiewska Fabryka Cukiernicza „Krasnyj Oktiabr". W 2002 roku zakład wszedł w skład cukierniczego holdingu Sp. z o.o. „Zrzeszenie Cukierników".

Kim jest słynna Alionka z opakowania czekolady?

Czekolada „Alionka" to dziecko epoki odwilży lat 60. Ulubiona czekoladka wszech czasów i wszystkich narodów zamieszkujących ZSRR. Historia sympatycznej dziewczynki w chusteczce sięga 1964 roku, kiedy to w gazecie „Wieczerniaja Moskwa" ogłoszono konkurs na najlepszą fotografię dziewczynki do zaprojektowania etykietki smakołyku. Jury konkursu wybrało zdjęcie ośmioletniej córki zasłużonego pracownika kultury RFSRR Aleksandra Gerinasa.

© Zdjęcie: M.Zemskova Firmowy sklep „Alionka" w Muzeum Historii Czekolady i Kakao

170 lat minęło jak jeden dzień

10 października Muzeum Historii Czekolady i Kakao uroczyście otworzyło swój nowy projekt „Róża Einema" poświęcony historii moskiewskiej fabryki cukierniczej „Krasnyj Oktiabr".

„Długo marzyliśmy o możliwości odrodzenia ducha fabryki „Krasnyj Oktiabr" w jego historycznym miejscu. Najważniejszą rzeczą, którą chcieliśmy przekazać poprzez wystawę, jest często zapominane dziś oddanie sprawie i odpowiedzialność za jej rezultat. Nie wątpię, że ów projekt zaciekawi kulturę, biznes i naukę" — zaznaczyła Nina Kuzniecowa, przedstawiciel holdingu „Zrzeszenie Cukierników".

© Sputnik. Michaił Fomiczew Linia produkcyjna w fabryce „Krasnyj Oktiabr"

Wystawa odkrywa kod genetyczny fabryki „Krasnyj Oktiabr", którego podstawowe elementy odzwierciedlają sekrety jej dominacji na rynku. Cała ekspozycja podkreśla ciągły ruch właściwy wszystkim procesom w biznesie.

Wystawa odtwarza historię fabryki, zwracając uwagę na style, formy i technikę wykonania opakowania, podkreślając to, co najcenniejsze i wzięło początek w trzewiach Towarzystwa Einema.

Fabryka dziś

W listopadzie 2007 roku zdecydowano, że w związku z rozwojem i modernizacją produkcji należy zmienić lokalizację fabryki. Warsztaty produkcyjne zostały przeniesione w nowe miejsce, na obrzeża miasta, a kompleks budynków z czerwonej cegły przekształcił się w unikatowy klaster sztuki.

Dzisiaj dawna fabryka czekolady „Krasnyj Oktiabr" to terytorium o powierzchni 5 ha. To modne miejsce w samym centrum Moskwy, galerie, sale wystawowe, restauracje i projekty artystyczne. Obecnie rozwija się tutaj nowe środowisko artystyczne, a gwiazda „Czerwonego Października" (tłumaczenie nazwy znamienitej fabryki — red.) wschodzi na nieboskłon życia kulturowego rosyjskiej stolicy.