Soczi: Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów 2017 (wideo)

Przed jego rozpoczęciemskontaktowałam się przez telefon z koordynatorem polskiej delegacji, aby dowiedzieć się pewnych szczegółów:

— Jak liczna jest polska delegacja i kto znalazł się w jej składzie?

— Mamy trochę ponad 110 osób. Są to młodzi ludzie w wieku 18-35 lat. Głównie studenci, którzy reprezentują prawie wszystkie uczelnie w Polsce.

— W jaki sposób byli wybierani członkowie delegacji?

— Uwzględnialiśmy wiele czynników, w tym motywację, osiągnięcia dotychczasowe, miało też znaczenie zaangażowanie w działalność różnych organizacji — czy to samorządowych, czy pozarządowych, którzy w jakikolwiek sposób uczęstniczyli w projektach ze stroną rosyjską.

Młodzi Polacy jadą do Soczi /

— Skąd, Pana zdaniem, bierze się takie zainteresowanie?

— Naturalnie Festiwal jest bardzo znanym wydarzeniem, ma pewną tradycję. V edycja Festiwalu miała miejsce właśnie w Polsce, w Warszawie. Do tej pory niektóre osoby, oczywiście, pamiętają to wydarzenie. Festiwal dobrze im się kojarzy. Jakby to nie było, jego hasło przewodnie — „Wspieranie pokoju na całym świecie".

© AFP 2017/ Franck Fire „Otworzyły się bramy do raju. Jedziemy do Rosji!"

— Tak. Moi rodzice uczestniczyli w tych edycjach Festiwalu, które się odbywały w Moskwie. Czyli w 1957 — ojciec, matka — w 1985 roku. Ojciec wówczas jako dziecko, ponieważ uczęstnicy mogli przybyć całą rodziną. No i właśnie tak się stało. Ponadto jestem zaangażowany w działalność organizacji, związanych z projektami we współpracy ze stroną rosyjską. Czy to uczelnie, czy organizacje pozarządowe.

— Wracając do tematu: jakie cele stawia przed sobą polska młodzież na Festiwalu? Сzy zamierzają brać udział w jakimś konkretnym programie?

— W związku z tym, że sekcji podczas tego Festiwalu jest dość dużo, bodajże ponad 12, uczestnicy zgłaszali się prawie we wszystkich sferach. Każdy dostanie indywidualny plan, jakie eventy będzie odwiedzał. Są oczywiście takie osoby, które biorą udział w zawodach spotrowych, też w sekcji filmowej. Jakie generalnie cele? Motywacja ludzi jest różna. Głównie znaleźć przyjaciół z całego świata, poznać nowych ludzi, podszlifować język rosyjski — oczywiście to też miało znaczenie. Sama atmosfera, że to wszystko dzieje się w Rosji… dla osób, które nie były wcześniej związane z tym krajem, z tym językiem, to będzie możliwość wyrobienia sobie opinii na temat Rosji, a także podjęcia decyzji, czy ktoś z nich zechce związać z tym krajem jakiś proces wzajemnych stosunków między Polską a Rosją. Mam nadzieję, że takich będzie sporo —powiedział Aleks Pulik.

Sputnik będzie na bieżąco informował Państwo o dalszym ciągu wydarzeń. Dzisiejszą edycję kończymy prezentacją oficjanego hymnu Festiwalu „Love Is All That Matters" w wykonaniu rosyjskiego piosenkarza Aleksieja Worobiowa.