Rosyjscy politycy komentują wyjście USA z UNESCO

© Sputnik. Yu. Polyakov Izrael szykuje się do wyjścia z UNESCO

Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Dumy Państwowej Rosji Aleksander Szołochow skomentował decyzję USA dotyczącą opuszczenia UNESCO.

— Rozumiemy, że nie jest to wiodący kraj pod względem dziedzictwa kulturowego i historycznego. Można mówić o kulturze Stanów Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich 200 lat. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że bez pieniędzy USA nie uda się zrealizować niektórych projektów. Przede wszystkim projekty zostaną przerwane na terytorium USA – powiedział rosyjski deputowany.

© AP Photo/ Jacques Brinon USA występują z UNESCO

Wiceminister kultury Rosji Władimir Aristarchow w rozmowie z RT też skomentował decyzję amerykańskich władz.

— Ze strony Ameryki, która uważa się i ogłasza najbogatszym krajem świata, dziwnie brzmią słowa, że opuszcza je, bo UNESCO ma zadłużenie (w składkach członkowskich) – powiedział Aristarchow.

Jego zdaniem „jest to dziwne i obłudne wyjaśnienie”.

— UNESCO jest jedną z organizacji międzynarodowych, które nie poddają się amerykańskiemu dyktatowi. Sądzę, że to był prawdziwy powód tego, że Ameryka zdecydowała się na tak brutalne rozstanie. Nie sprzyja to zachowaniu światowego dziedzictwa kulturowego. To cios we wspólne dla całej ludzkości dzieło zachowania światowego dziedzictwa kulturalnego – podsumował rosyjski polityk.