Katalonia: między młotem a kowadłem

Rząd Hiszpanii wystąpił do władz Katalonii o wyjaśnienia, czy proklamowały one niepodległość autonomii, czy też nie - oświadczył premier kraju Mariano Rajoy.

© REUTERS/ Enrique Calvo Co dalej z Katalonią?

Jeśli autonomia opowiedziała się za oddzieleniem od Hiszpanii, Madryt zamierza sięgnąć po możliwości, jakie stwarza 155. artkuł konstytucji, aby częściowo pozbawić Katalonię jej samorządu. „W ten sposób pragniemy dodać pewności obywatelom" — powiedział hiszpański premier.

Według Rajoya, odpowiedź władz Katalonii podyktuje decyzję, jaką rząd podejmie w najbliższych dniach. Stwierdził on, że szef rządu Katalonii Carles Puigdemont ma możliwość udzielenia odpowiedzi na różne apele „w celu przywrócenia praworządności".

Wczoraj Puigdemont podpisał deklarację niepodległościową Katalonii. Oświadczył, że wyniki referendum, które odbyło się 1 października, dają prawo do utworzenia samodzielnego państwa. Zaproponował przy tym zawieszenie proklamowania niepodległości, aby nawiązać dialog z oficjalnymi władzami w Madrycie.

Doktor prawa, doktor politologii, docent Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy urzędzie prezydenta Rosji Kira Sazonowa uważa, że przywódca Katalonii Carles Puigdemont znalazł są w obliczu trudnego wyboru i teraz po prostu gra na czas.

— Przywódca Katalonii znalazł się naprawdę między młotem a kowadłem. Z jednej strony, otacza go mnóstwo ludzi, których może uważać za swych zwolenników. Czyli są to ci, którzy poparli organizację referendum i oddzielenie się autonomii. Z drugiej strony znajduje się zdrowy rozsądek, który podpowiada, że obecnie oddzielenie się — przy tych danych, jakie obecnie są — jest co najmniej nierozsądne. Ponieważ Madryt jednoznacznie już dał do zrozumienia, że oddzielenia się w warunkach pokoju nie będzie. Nikt przecież nie życzyłby sobie kolejnej wojny domowej w Hiszpanii. Dlatego przywódca Katalonii, jak można zakładać, wybrał mniejsze zło — postanowił grać na czas. Wobec tego jest w pełni logiczne, że widzimy taką oto sytuację, gdy trafiła kosa na kamień — powiedziała Kira Sazonowa w audycji radia Sputnik.

Ekspertka skomentowała również oświadczenie premiera Hiszpanii o prawdopodobieństwie częściowego pozbawienia Katalonii jej samorządu. Zdaniem politolog, Madryt w tej sytuacji rozgrywa w pełni konkretną kartę.

— Chodzi o to, że po prostu zostanie rozwiązany miejscowy, regionalny rząd i zostaną rozpisane wybory, odpowiednio oznacza to zarządzanie z zewnątrz na ten okres przejściowy, gdy władzę sprawować będzie Madryt. Na tym, moim zdaniem, polega podstawowa karta rozgrywana przez Madryt: chodzi o usunięcie rządu regionalnego, o pozbawienie Katalonii jej własnej władzy, a w międzyczasie, ewentualnie, ucichną wszystkie rozdźwięki — uważa Kira Sazonowa.