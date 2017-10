Puchar Świata FIFA „na wyciągnięcie ręki"

Do Kaliningradu na trzy dni przywieziono główne trofeum Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. W piątek w obwodowym teatrze dramatycznym odbyła się uroczysta prezentacja pucharu.

© Sputnik. Vitaliy Belousov Miliony kibiców chcą kupić bilety na MŚ w Rosji

„Przyjmujemy i pozdrawiamy to drogocenne trofeum. Za mniej niż rok czasu cały świat ujrzy ów puchar w rękach nowej zwycięskiej drużyny, nowych mistrzów świata" — powiedział na uroczystości tymczasowo pełniący obowiązki przewodniczącego rządu obwodowego Aleksander Rolbinow, dodając, że mieszkańcy Kaliningradu mają niepowtarzalną możliwość zobaczenia trofeum. Rolbinow podkreślił, że same mistrzostwa świata dają Kaliningradowi możliwość zademonstrowania swojej gościnności, i miasto gotowe jest uczynić to w sposób godny.

Eliminacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej startowały w Moskwie 9 września. Od września do grudnia trofeum przekaże sobie z rąk do rąk 16 miast, po czym puchar „wyjedzie" za granicę i objedzie 50 krajów. Następnie puchar znów powróci do Rosji i pobędzie w kolejnych dziewięciu miastach. Łączna trasa, jaką przemierzy trofeum wyniesie ponad 27 tysięcy kilometrów.

© AP Photo/ Rebecca Blackwell „Wstyd". USA nie pojadą na Mundial 2018

Mecze Mistrzostw Świata odbędą się w dniach 14 czerwca — 15 lipca w Moskwie, Petersburgu, Kazaniu, Samarze, Niżnym Nowgorodzie, Rostowie nad Donem, Sarańsku, Soczi, Kaliningradzie, Wołgogradzie i Jekaterynburgu.

Kaliningrad będzie miastem-gospodarzem czterech meczy fazy grupowej turnieju. Odbędą się one na stadionie budowanym na wyspie Oktiabrskaja w centralnej części miasta.