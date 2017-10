Erdogan: Turcja nie potrzebuje członkostwa w UE

© Sputnik. Alexei Danichev Jesień w Petersburgu 11

"Unia Europejska zmusza nas do czekania. My jesteśmy cierpliwi. Jeśli jesteście uczciwi, to zróbcie oświadczenie i skończmy z tym. Nie potrzebujemy was" – powiedział Erdogan występując przed gubenatorami w Ankarze.

Turcja w 1963 roku podpisała porozumienie o stowarzyszeniu z Unią Europejską (w tym czasie – Wspólnotą Europejską), a w 1987 roku złożyła wniosek o członkostwo, jednak rozmowy o wstąpieniu zaczęły się dopiero w 2005 roku, przy czym niejednokrotnie były zatrzymywane ze względu na różnice zdań. W tej chwili otwartych jest 16 z 35 rozdziałów negocjacyjnego dossier. W marcu zeszłego roku Bruksela wznowiła rozmowy w zamian za zgodę Turcji, działać na rzecz zmniejszenia potoku migrantów do Europy.