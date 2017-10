MSZ Rosji: „Polska swoimi działaniami pokazuje, że nie chce poprawy stosunków”

Deportacja z Polski rosyjskiego naukowca Dmitrija Karnauchowa świadczy o niechęci Warszawy do przerwania eskalacji napięć w relacjach z Moskwą - czytamy w komunikacie MSZ Rosji.

„Wierzymy, że rozdmuchany przez polskie władze kolejny skandal na tle szpiegowskim i dyżurny zestaw niczym nie popartych oskarżeń świadczy o niechęci oficjalnej Warszawy do przerwania sztucznej eskalacji napięć w stosunkach z Rosją. Dążenie do znalezienia we wszystkim oznak «ataków hybrydowychi wywrotowej działalności z naszej strony doskonale wpisuje się w świadomy antyrosyjski kurs obecnego rządu Polski" — czytamy dalej w komunikacie rosyjskiego MSZ.

W tekście podkreślono także, że Rosja nie pozostawi tych działań bez odpowiedzi.